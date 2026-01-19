Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 19 de enero de 2026

En Cuarto Poder conversamos con el representante del corregimiento José Domingo Espinar, Guillermo García, sobre la crisis de basura en el distrito de San Miguelito.

También nos acompañaron Esperanza Sánchez y Rebeca Herrera, estudiantes de Medicina, que fueron becadas para estudiar en una universidad privada mediante un acuerdo entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), quienes no han recibido un solo pago de este beneficio, ante lo cual además enfrentan una gran deuda.

Jorge Chanis, gastrónomo y promotor de la industria del café en Panamá, habló sobre la representación del país en la Feria Internacional del Turismo 2026 (Fitur).