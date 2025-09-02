Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 2 de septiembre de 2025

En Cuarto Poder estuvo como invitado el diputado del Movimiento Otro Camino y de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, quien formó parte de la delegación que acompañó al presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en su viaje a Brasil. También conversamos con el diputado Cedeño sobre el pago de seguro de salud privado a algunos funcionarios y el presupuesto para el funcionamiento de la Asamblea Nacional.