Cuarto Poder: 21 de octubre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien habló sobre el nuevo libro que lanzará esa casa de estudios superiores llamado “Las mil setecientas preguntas de historia que todo panameño debe conocer”.

También estuvo la periodista Adelita Coriat quien nos compartió detalles sobre una investigación de cuatro entregas que estará publicando en el diario La Prensa sobre los hechos ocurridos en Bocas del Toro antes, durante y después de las protestas de trabajadores bananeros.