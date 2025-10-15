Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 15 de octubre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó Domingo Latorraca, de la firma Elemente, para presentar los resultados del sondeo de actividad económica realizado en septiembre.

También estuvieron como invitadas Zulphy Santamaría, vicepresidenta del Partido Popular, y Aura Mora, aspirante a la primera vicepresidencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con quienes conversamos sobre el proceso de renovación de los colectivos.