Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 17 de octubre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó el padre Miguel Ángel Ciaurriz y Juan Pablo Torrealba del Banco de Alimentos Panamá, con quien conversamos sobre el proyecto de ley sobre prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos.

También conversamos con el abogado Luis Carlos Valdés, Avi Barak y Mirit Barak, quienes denunciaron un caso de inseguridad jurídica; y con Guillermo Cortés, líder del movimiento de jubilados, pensionados y tercera edad Mundo.