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Cuarto Poder: 23 de abril de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, con quien conversamos sobre la realización en el país de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los resultados de los atletas panameños.

Junto a Itzel Fernández, directora de Certificaciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), analizamos los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2).