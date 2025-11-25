Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 25 de noviembre de 2025

En Cuarto Poder conversamos con Giorgio Famiglietti, comisionado de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), sobre la formación y oportunidades para los futbolistas, y el apoyo de la empresa privada.

Tuvimos contacto con Álvaro Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, quien nos dio detalles sobre el Seminario: "Desarrollo, Democracia y Libertad en Iberoamérica", que se desarrolla en Panamá y en el que participan políticos, intelectuales y expresidentes de la región.

Gustavo Herrera, dirigente sindical y quien está participando en la mesa para la revisión del salario mínimo, compartió cuáles son las expectativas del sector trabajador.

Nadine González, alcaldesa de Pinogana y presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), explicó sobre la asignación de fondos a municipios.