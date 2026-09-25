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Cuarto Poder: 25 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañaron la periodista Adelita Coriat y el analista político Danilo Toro con quienes conversamos sobre lo que ha pasado tras cumplirse una semana desde que Luis Eduardo Camacho, diputado y exvocero del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, confirmó que el excandidato presidencial y presidente del partido Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, se reunió en Colombia con el exgobernante.

Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, habló sobre los 15 años de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que este año se realizará el 6 y 7 de octubre.

También abordamos sobre discusión y modificaciones hecha al proyecto de reformas electorales.