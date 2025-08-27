Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 27 de agosto de 2025

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, detalló en Cuarto Poder los resultados de la Operación Espejo de Cristal, donde se aprehendió al exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y empresarios, requeridos en una investigación por la presunta comisión de delitos de corrupción de servidores públicos, peculado y asociación ilícita para delinquir.

Participó como invitada la representante de Ancón, Yamireth Batista, quien detalló el impacto de la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y otras obras en las comunidades del corregimiento.