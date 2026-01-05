Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 5 de enero de 2026

En Cuarto Poder analizamos lo ocurrido el fin de semana en Venezuela, donde Estados Unidos ejecutó un ataque militar para la captura de Nicolás Maduro.

Nos acompañó el abogado ambientalista Harley Mitchell, con quien conversamos sobre el informe de auditoría de la mina de cobre de Donoso.

También estuvo con nosotros el comisionado en retiro Oriel Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quien hizo un análisis de la operación de extracción ejecutada por Estados Unidos en Venezuela.