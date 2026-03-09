Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 9 de marzo de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino y de la bancada Seguimos, quien se refirió sobre las recientes diferencias con su colega Yamireliz Chong con respecto a la aprobación de un proyecto.

También estuvo con nosotros Oriel Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), con quien analizamos la firma del acuerdo “Escudo de las Américas”, iniciativa lanzada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar la lucha contra el narcotráfico, y en la que participó el presidente de Pamamá, José Raúl Mulino.