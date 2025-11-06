Gala Waved: Hospitalidad y arte por la educación

Con el propósito de seguir impulsando oportunidades educativas y de desarrollo para las comunidades costeras de Panamá, la Asociación Waved fue beneficiaria de la primera Cena de Gala organizada por Bristol Panama, un evento que reunió a líderes empresariales, diplomáticos, artistas y representantes del sector público en una velada donde el arte y la solidaridad se unieron para transformar vidas.

Durante la gala, el Fundador y Director Ejecutivo de Waved, Bastian Barnbeck, compartió con los presentes el impacto del trabajo que realiza la organización en comunidades como Isla Cañas, Pedasí y Guánico, donde la educación, el deporte y la sostenibilidad se combinan para preparar a los jóvenes “no solo para aprender, sino para levantarse, adaptarse y superar los desafíos de su entorno”.

Con emoción y cercanía, Barnbeck recordó que el lema de Waved, Ready for Life, resume su misión: ofrecer una educación que transforme realidades a través de la empatía, la acción y el trabajo en equipo. “Aunque nunca hayamos tocado una tabla de surf, todos somos surfistas”, dijo, invitando a los asistentes a mirar la vida desde la resiliencia.

La velada incluyó una subasta de arte en vivo, curada por Menú Creativo y dirigida por el arquitecto y curador Reinier Rodríguez Ferguson, con obras de destacados artistas como Coqui Calderón, Ricauter Marín, Diego Fábrega, Ahamed Hassan, Remedios, Kansuet, Enrique Jaramillo, Gabe Wong y el propio Rodríguez.

Los fondos recaudados se destinarán al fortalecimiento de los programas educativos y deportivos de Waved, ampliando el impacto en niños y jóvenes de comunidades costeras.

El evento fue posible gracias al apoyo del Bristol Panama, reconocido por Forbes Travel Guide 2025 como Recommended and Verified as Luxury, junto con los aliados estratégicos Plataforma, Spring by Lilo, AP Design, Luis Gómez Fotografía y Edda González.

Para Waved, esta gala marca un nuevo capítulo en la colaboración entre el sector hotelero, artístico y social, demostrando que la educación puede florecer cuando distintos mundos se unen con un propósito común.

Como señaló Barnbeck, “el verdadero cambio ocurre cuando cada persona encuentra su manera de contribuir; esta noche ha sido una prueba de que juntos podemos hacer que la ola de la educación llegue más lejos”.