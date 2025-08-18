VIII Subasta Anual de Arte "Oír es Vivir": Invierte en Arte, Transforma Vidas

La Fundación Oír es Vivir se complace en anunciar su VIII Subasta Anual de Arte, un evento que fusiona la pasión por el arte con un profundo impacto social.

En esta edición, 139 obras de 115 artistas se unen en un coro silencioso que espera ser escuchado. Es arte que trasciende los muros de una galería para convertirse en eco de esperanza, devolviendo sonidos, palabras y sonrisas a quienes más lo necesitan.

Cada trazo, cada color y cada forma guardan una historia que, al encontrar un nuevo hogar, nos permitirá brindar atención auditiva esencial a los rincones más vulnerables de Panamá. ¡Prepárate para una experiencia artística inigualable con importantes novedades!

Un Vistazo a la Subasta: Lo que Necesitas Saber

Talento Global para una Causa Local: Este año, la subasta exhibirá el talento de 115 artistas, desde figuras emergentes hasta creadores consagrados. Contaremos con la participación de artistas de Panamá, Argentina, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela, Perú y muchos otros países, ofreciendo una colección diversa y fascinante que promete satisfacer todos los gustos.

Contaremos con artistas renombrados, entre los que destacan: Alfredo Sinclair, Iván Delgado, Limán Zúñiga, Juan Carlos Rivero-Cintra, Jessica Schneider, Fernando Toledo, Aristides Ureña, Alessandra Rosas, Carlos Guzmán, César Arboleda, Brian Vergara, Eliézer Martínez, Enrique Jaramillo, Gabriel Wong, Gennaro Rodríguez, Ernesto Córdova, Gabriela Batista, Momo Magallón, Gabriela Esplá, Lulu Molinares, Juan Raúl Díaz, y muchos más.

Jose Angel Valdes B1

Vive la Experiencia: Modalidad Híbrida:

No te pierdas la subasta presencial de un grupo selecto de obras, curadas por Reinier Rodríguez (Menú Creativo) y Francisco Sousa (@PanamaPlastica). Este evento se realizará el 28 de agosto desde las 6:00 p.m. en las instalaciones de GAC Motor en Calle 50. Una oportunidad única para apreciar el arte en persona. La entrada es abierta. ¡Te esperamos!

La subasta virtual estará abierta del 28 al 31 de agosto, donde a través de la plataforma com/oiresvivir2025, podrás explorar el catálogo y pujar por tus obras favoritas desde la comodidad de tu hogar.

"Nuevos Coleccionistas": Una Puerta de Entrada al Mundo del Arte

Hemos creado la sección "Nuevos Coleccionistas" pensando en aquellos que se inician en el fascinante mundo del arte o que buscan opciones con un presupuesto más flexible. Aquí encontrarás una curada selección de obras en formatos pequeños y medianos, donadas por los propios artistas participantes, haciendo que el arte sea más accesible y cercano para todos. Es la puerta de entrada perfecta para que coleccionistas jóvenes y emergentes adquieran piezas originales y valiosas.

Una Joya Literaria Única: "Loma Ardiente Vestida de Sol": Este año, la subasta destaca una pieza excepcional: la edición conmemorativa de los 50 años de publicación de "Loma ardiente vestida de sol" de Rafael Pernett y Morales.

Esta edición ilustrada de gran formato (24x24 cm), de tapa dura e interactiva, con 236 páginas elegantemente diseñadas, ofrece una experiencia visual y literaria inigualable.

INVITACION SUBASTA 28 DE AGOSTO

Un Triple Beneficio: Al adquirir obras en esta subasta, no solo estarás invirtiendo en arte y apoyando una noble causa, sino que también podrás deducir la compra del impuesto sobre la renta en la República de Panamá.

Además, destacamos que en un nuevo esfuerzo por cultivar el amor por el arte; brindaremos la oportunidad única para que estudiantes de cuatro escuelas de Panamá se sumerjan en el mundo del arte, a quienes se les ofrecerá un tour guiado exclusivo de la mano de talentosos artistas plásticos como Rolo de Sedas, Karina Nicholson, Victor Bruce y Andrea Vernaza. Es nuestra misión encender en ellos la chispa creativa y sembrar el amor por el arte desde temprana edad.