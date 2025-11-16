Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre ciberdelitos, impuestos en Colón y el caso Odebrecht

En la edición de Debate Abierto de este 16 de noviembre analizamos junto a Vladimir González, mayor de la DIJ, la abogada Suky Yard y la exfiscal Maruquel Castroverde sobre las estafas a través de plataformas digitales y las denuncias por delitos sexuales. También conversamos con el excanciller Jorge Ritter, y los diputados Luis Duke y Luis Eduardo Camacho y la exprocuradora Ana Matilde Gómez sobre los casos de corrupción y la reprogramación del juicio del caso Odebrecht en Panamá. Además nos acompañó el alcalde de Colón, Diógenes Galván, para analizar el cobro de impuestos municipales.