Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis de la situación económica de Panamá, proyectos viales y política internacional

Hoy en Debate Abierto Dominical, conversamos sobre la economía y el empleo en Panamá con el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó y el analista financiero Carlos Araúz, además el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explica detalles del informe de revisión al Puente de Las Américas y el avance de proyectos que se ejecutan a nivel nacional. También abordamos la situación política internacional, y los conflictos en Medio Oriente, Estados Unidos y las elecciones en Perú con el analista internacional, Daniel Zovatto. A su vez, Anilena Mejía, especialista de monitoreo de Evaluación y Monitoreo de Unicef, y Antonio Díaz, sociólogo del Ministerio de Desarrollo Social, quienes explican los resultados de un informe sobre la situación de pobreza y ayuda a sectores más vulnerables.