Arnulfo Arias y Victoriano Lorenzo disputarán la gran final de la Copa Kiwanis Metropolitana

Ya están definidos los protagonistas de la gran final de la copa Kiwanis.

Ya están definidos los protagonistas de la gran final de la Copa Kiwanis Metropolitana. Tras superar con autoridad sus respectivas series semifinales, Arnulfo Arias y Victoriano Lorenzo se enfrentarán por el título del torneo en un esperado duelo que reunirá a dos de los equipos más destacados de la competencia.

Arnulfo Arias aseguró su clasificación luego de imponerse 8-1 sobre José Domingo Espinar en el partido de vuelta, completando un marcador global de 12-2 tras su victoria de 4-1 en la ida.

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IMG_4217 La Copa Kiwanis Metropolitana se disputará el próximo domingo 28 de junio. Cortesía

Por su parte, Victoriano Lorenzo selló su pase a la final al derrotar 6-3 a Belisario Frías, cerrando la serie con un global de 9-4 luego de haber ganado 3-1 en el primer encuentro.

Ambos conjuntos demostraron regularidad, poder ofensivo y solidez a lo largo de la fase eliminatoria, méritos que les permiten llegar a la instancia decisiva con la ilusión de levantar el trofeo de campeón.

La gran final de la Copa Kiwanis Metropolitana se disputará el próximo domingo 28 de junio en el Yappy Park, escenario que albergará el último capítulo del campeonato y donde se conocerá al nuevo monarca del fútbol juvenil metropolitano. El encuentro promete reunir a familiares, entrenadores y aficionados para disfrutar de una jornada cargada de emoción y talento sobre el terreno de juego.