Copa Oro 2023: Lo mejor de la conferencia de Panamá previo a la final

"Cuando se juega una final, el aspecto físico queda en segundo lugar, es más el tema emocional que debemos tomar en cuenta. USA se enfrentó ante nosotros con 120 minutos en sus piernas y no se notó, esperemos llegar así".

Édgar Yoel Bárcenas fue cuestionado si le preocupaba el tema del arbitraje a lo que respondió que si quieren ser campeones tendrán que dejar de pensar en el árbitro.

En esta conferencia también estuvo el capitán de la selección de Panamá Aníbal Godoy, dijo que México no es local porque no juegan en el Azteca y que espera un partido legal.

Por último, Ismael Díaz dio declaraciones sobre sus lesiones y lo que vive en estos momentos con la selección de Panamá.

"La mayoría de prensa panameña sabe la historia de mis lesiones, mis momentos difíciles, pero es algo que no me arrepiento porque eso me enseñó a apreciar cosas de la vida y valorarlas. En mi cabeza siempre estaba regresar, ayudar a la selección y poco a poco se está dando, mañana es un día especial, para cumplir uno de los objetivos".