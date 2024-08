Juegos Olímpicos 2024: El británico Tom Daley anuncia su retirada como saltador olímpico.

"Fue emotivo, ahí arriba en la plataforma, sabiendo que iba a ser mi último salto en competición", declaró Daley, a quien acompañaron desde las gradas su esposo Lance y los dos hijos de la pareja, así como otros familiares y amigos.

El atleta, entre los primeros en declararse abiertamente gay en el Reino Unido a través de un vídeo de YouTube, confesó que acudió a la cita parisina "increíblemente nervioso", pues ya sabía que éstos sería sus últimos Juegos Olímpicos, después de debutar en los de Pekín en 2008 y disputar cuatro más.

Daley se hizo viral en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio por su afición a hacer punto, tras ser captado por las cámaras en las gradas tejiendo piezas a mano; lo que le llevó a lanzar su propia marca "Made with Love" ('Hecho con amor') y ahora, según confirmó en la entrevista, se ha apuntado a un instituto de diseño en Los Ángeles, para "aprender a coser" y lanzarse al mundo de la moda.

A la plata de París, Daley suma un oro y un bronce en Tokio 2020, así como otros dos terceros puestos en Londres 2012 y Río 2016, lo que le convierte en el saltador más exitoso y en uno de los deportistas más laureados del equipo olímpico de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Embed - The Olympic Games on Instagram: "Thanks Tom for all your contribution to sport, the Olympic movement and the world. We can't wait to see what you get up to next. Swipe for some of our favourite memories of the Team GB diver at the #Olympics."