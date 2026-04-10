Panamá remonta a Aruba y queda a un paso del Mundial femenino 2027

Panamá venció 3-1 a Aruba en las eliminatorias de Concacaf

La Selección Femenina de Panamá logró una importante victoria tras remontar 3-1 ante Selección Femenina de Aruba en la tercera jornada del Grupo E de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Con este triunfo, Panamá se mantiene líder con 9 puntos de 9 posibles y queda a solo un partido de asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Aruba golpeó primero, pero Panamá reaccionó

El conjunto visitante sorprendió temprano con un gol al minuto 5 de Vanessa Susanna, que dejó sin opciones a la portera Farissa Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042465701655462319?s=20&partner=&hide_thread=false La selección femenina de Panamá derrotó este jueves de remontada por 3-1 a la de Aruba en la tercera jornada del Grupo E de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Brasil 2027, que lidera con 9 puntos de 9 posibles, y quedó a una jornada de sellar su paso a los… pic.twitter.com/rh3vUVJHkz — Telemetro Reporta (@TReporta) April 10, 2026

Sin embargo, Panamá reaccionó rápidamente y logró el empate al minuto 16, cuando Riley Tanner definió sin marca tras un centro de Sherly King.

Remontada con balón parado

El segundo gol llegó al minuto 29, en una jugada de tiro de esquina ejecutada por King que fue conectada de cabeza por Arlén Hernández.

En la segunda mitad, el partido se tornó más disputado en el mediocampo, con pocas ocasiones claras.

Panamá sentenció desde el punto penal

Cuando Aruba presionaba en busca del empate, Panamá amplió la ventaja al minuto 73.

Karla Riley convirtió un penalti tras una falta sobre Tanner, asegurando el 3-1 definitivo.

Todo se define ante Cuba

La clasificación del Grupo E se definirá el próximo viernes, cuando Panamá enfrente a Selección Femenina de Cuba, que ocupa el segundo lugar con 7 puntos.

El torneo otorga el pase a cuartos de final a los líderes de cada grupo, quienes se unirán a Estados Unidos Femenino y Canadá Femenino en la siguiente fase, en busca de los cupos al Mundial.

FUENTE: EFE