Thomas Christiansen espera apoyo total de la afición en Penonomé

Este jueves el director de la Selección de Panamá Thomas Christiansen brindó una rueda de prensa previo al partido amistoso ante Nicaragua, la participación en el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf y Copa Oro 2023.

Espera apoyo de la fanaticada en Penonomé

"Esto es un llamado a los del interior, esperemos que haya una respuesta masiva, que se vendan todas las entradas y que muestren que quieren ver más partidos de la selección en la región y espero que la gente apoye al equipo".

¡Partido en Penonomé!



Thomas espera un lleno completo en el Estadio Universidad Latina donde Panamá se medirá ante Nicaragua.

¿Cómo están los jugadores?

"Los veo muy bien, motivados, hemos tenido entrenamientos previos a la concentración y aprovechamos jugadores de la LPF para sumar más jugadores y poder verles", inició el profesor sobre la parte motivacional que tienen los jugadores antes del choque.

¿Legionarios o jugadores de LPF vs Nicaragua?

"La prioridad es el Final Four y la Copa oro, tratar de competir con lo mejor que tenemos y los que tienen las oportunidades, agarrarlos y mostrar que tienen espacio en el primer equipo", agregó.

"Habrá una mezcla de jugadores que han sido titulares en juegos previos, otros le daremos más descanso por las cargas que han tenido durante la temporada, pero eso lo veremos el sábado".

¡Prioridades!



El DT expresa lo que busca con la Selección de Panamá con miras a la Liga de Naciones Concacaf y Copa Oro.

Ausencia de Guerrero

"Eduardo Guerrero está lesionado, por eso no está en la lista y el once lo daré una hora y media antes del partido".

Fajardo y Quintero estarán en el segundo juego del Final Four

Christiansen dejó claro que agregó a Alberto Quintero y José Fajardo a la convocatoria a pesar de no poder jugar el primer partido ante Canadá en el Final Four por suspensión de tarjetas.

"Cuando tu haces la lista de 23 jugadores, tienes que pensar en los dos partidos y mi idea es tener a Alberto Quintero como José Fajardo aunque no puedan jugar el primer partido".

Ambos jugadores estarían disponibles para jugar el domingo 18 de junio por el tercer lugar o la final.

Dudas para la convocatoria de la Copa Oro

"La idea principal es mantener la convocatoria del Final Four, estoy teniendo alguna duda, pero la lista de la Copa Oro hay que darla antes de los partidos del Final Four, significa que lo que yo quiero ver en estos dos partidos, me lo tendré que imaginar a la hora de sacar la lista final de la Copa Oro".

Alternativa en el lateral izquierdo por Eric Davis

"Tengo la confianza en mis jugadores, Blackman puede jugar y tenemos otros jugadores que pueden jugar en posiciones distintas. Eric Davis ha mostrado que está allí, tiene ganas, quiere competir y para estos partidos de Copa Oro y Final Four, necesitamos gente que compita", dijo Christiansen.

El onceno nacional tiene una agenda cargada de partido entre junio y julio, donde se juegan cosas importantes.