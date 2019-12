27 Dic 2019 - 05:36 PM

Cuando comemos, el cuerpo convierte los alimentos en glucosa y la envía al torrente sanguíneo. La insulina, una hormona producida por el páncreas, ayuda a llevar la glucosa de la sangre a las células, normalmente el organismo generalmente produce la cantidad precisa de insulina según los alimentos que comemos o dejamos de comer.

La presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un defecto en la producción de insulina, o a una resistencia a la acción de la misma, se generan un conjunto de trastornos metabólicos que se conocen como: diabetes.

Publicidad

Existen diferentes tipos de diabetes:

Diabetes tipo 1, la llamada diabetes juvenil o insulino-dependiente, en la que el cuerpo no tiene capacidad para producir insulina.

la llamada diabetes juvenil o insulino-dependiente, en la que el cuerpo no tiene capacidad para producir insulina. Diabetes tipo 2, conocida como la diabetes del adulto, Se caracteriza por una resistencia a la insulina y está acompañada del famosos síndrome metabólico: colesterol y triglicéridos elevados .

conocida como la diabetes del adulto, Se caracteriza por una resistencia a la insulina y está acompañada del famosos síndrome metabólico: colesterol y triglicéridos elevados . Diabetes Gestacional o diabetes durante el embarazo, en mujeres sin diagnóstico previo y que suele desaparecer post-parto.

Publicidad

Actualmente diversos estudios relacionan el Alzheimer con la diabetes y proponen llamar al alzheimer como la Diabetes tipo 3.

La relación entre la diabetes y el alto consumo de carbohidratos, azúcares y alimentos altamente procesados es directa y de ahí la importancia de controlar su ingesta.

Ya que está demostrado que cuando excedemos el consumo y las células dejan de responder bien a la insulina, podemos pasar a ser "resistentes a la insulina", y la glucosa no puede entrar a las células. Por lo tanto se acumula en la sangre, causando problemas como sobrepeso, obesidad, disfunciones hormonales, inflamación y dolor crónico, permeabilidad intestinal , daño a los nervios, problemas de riñones u ojos, enfermedades del corazón y derrames , Alzheimer , diabetes y el tan temido cáncer .

Por esta razón se hace imperativo cada día más crear conciencia sobre la diabetes, sobre todo y considerando que en la actualidad hay aproximadamente 350 millones de personas con esta enfermedad y se calcula que cada año 2.5 millones de personas aproximadamente que viven con diabetes, fallecen a causa de complicaciones y enfermedades relacionadas, ya que indistintamente del tipo de diabetes que se padezca los riegos por muerte prematuras asociadas son muy altas .

Por esta razón y aun cuando las navidades y la celebración de un año nuevo por tradición son días de fiestas y comilonas, te invitamos si eres diabético o tienes alguna condición relacionada, mantengas tu programa de alimentación consciente, no quiero decir que no brindes o no te comas un tamal, pero hazlo con moderación, de ser posible, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

• La ensalada de papa, es un carbohidrato.

• Escoge entre postre o brindis

• Toma agua

• Mantente activo, baila, muévete

• Dale preferencia a las proteínas y pídete una ensalada verde

• No olvides realizar tus mediciones y tomar tus medicamentos

Ten siempre en cuenta que el control, prevención y mejoría está estrictamente relacionado con el cambio de hábitos y control de peso.

Para ampliar el tema, no dudes en contactarme

Lic. Maria Eugenia Méndez

IIN HEALTH COACH

Glucome Lead