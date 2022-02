Así reacciona Will Smith cuando le recuerdan la relación extramatrimonial de su esposa con otro hombre

Jada Pinkett Smith y Will Smith

Este domingo Will Smith y Jada Pinkett Smith eran la viva imagen de la felicidad a su llegada a los premios del Sindicato de Actores, celebrados en Santa Bárbara, pero una metedura de pata de la actriz Laverne Cox acabó haciéndoles vivir un momento muy incómodo en pleno directo.



El matrimonio se acercó a charlar con la intérprete de "Orange Is the New Black", que estaba retransmitiendo desde la alfombra roja para el canal E! News, y respondió con mucha amabilidad a todas sus preguntas. Antes de despedirse, la entrevistadora novata quiso hacer un guiño al programa "Red Table Talk", que Jada graba para Facebook, asegurándole que se moría de ganas de descubrir los nuevos "enredos" que desvelará la próxima temporada.