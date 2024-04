Bad Bunny le envío mensaje privado a actriz de "La Ley del Corazón" y ella lo delató

Así como lo lee, resulta que el "rey del pop" Bad Bunny envío un mensaje privado al Instagram de la artista colombiana, Lina Tejeiro, quien en la novela de la Ley del Corazón interpretó a la abogada Catalina Mejía.

Eso sí, según cuenta la artista, el mensaje no lo llegó a ver hasta mucho después, pues afirma que el mensaje era del 2018, año en que el conejo malo era uno de los nuevos raperos más sobresalientes de la industria.

Tejeiro narró con entusiasmo el momento en que desubrió el mensaje: "Cuando lo vi no lo podía creer y salí corriendo a contarle a mis amigos, aunque nadie más lo supo, hasta ahora."

¿Qué le escribió Bad Bunny a Lina Tejeiro?

El mensaje de Bad Bunny era breve pero intrigante: "Hola, linda ¿Cómo estás?. Ella no lo respondió porque Instagram no se lo notificó. "Me di cuenta del mensaje mucho tiempo después, eso fue como en el 2018, pero lo leí como al siguiente año. No supe por qué Instagram no me dejó verlo antes", expresó.