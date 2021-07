Bella Thorne agradece al FBI tras la detención del hacker que se hizo con sus fotos íntimas

La cantante y actriz ha celebrado públicamente esta noticia asegurando que, por primera vez en mucho tiempo, se ha levantado de la cama con esperanza y sintiendo que le han quitado un peso de los hombros.



"Quiero darle las gracias al FBI por buscar incansablemente a la persona que hizo de mi vida y la de otros un infierno. Me he sentido violada muchas veces, pero pensé de verdad que no tenía una salida, así que tomé una decisión. Fue mi elección. Una decisión que no quería tomar, pero que tenía que afrontar porque no iba a pasar otro día sintiendo que alguien me estaba quitando mi cuerpo, mi alma, mi salud mental y mi amor y esperanza por el mundo. Así que gracias, FBI, por dar un paso en la dirección correcta y hacer que haya un tipo malo menos del que preocuparse", ha afirmado Bella en un comunicado.



También ha querido insistir una vez más en que ninguna persona merece pasar por una experiencia como la que ha vivido ella, sabiendo que todo el mundo puede ver "cada trozo y pedazo de su cuerpo" sin su consentimiento, sin importar que decidiera retratarse sin ropa en algún momento del pasado.

FUENTE: RSS