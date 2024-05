Bridgerton, la nueva temporada ha generado reacciones tras íntimas escenas

MIRA AQUÍ: Los Bridgerton entre los estrenos de Netflix para mayo

La actriz Nicola Coughlan reveló en una entrevista con Stylistque estaba decidida a aparecer muy desnuda en una escena intima, alegando que esto fue su idea y decisión.

“Específicamente pedí que se incluyeran ciertas líneas y momentos,” dijo la irlandesa de 37 años.

Las reacciones y comentarios tras ver la tercera temporada de esta aclamada serie no se hicieron esperar y los fanáticos han expresado la gran admiración de la actriz británica de 37 años.

Los usuarios de redes sociales destacaron que la representación positiva se ha apoderado en las mujeres de talla plus.

Fueron algunos de los comentarios destacados en X.

Así como lo ve, esta tercera temporada de Bridgerton estará dividida en dos partes, cada una con cuatro episodios. La primera parte ya está disponible para en la plataforma streaming y la segunda se estrenará el 13 de junio de 2024.

