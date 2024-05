Christian Nodal en Panamá: Precios de los boletos y cuándo estarán disponibles

Embed - Showpro Panama on Instagram: " ¡Porque lo has pedido! Los precios para ver a Christian Nodal en vivo este 21 de agosto en el Estadio Rommel Fernández ya están aquí. Prepárate que los boletos estarán a la venta el 7 de mayo en @ticketpluspty y @panatickets. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este evento único producido por @showpropanama y @magicdreamsinc."

