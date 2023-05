Coronación de Carlos III: Canciller Janaina Tewaney estará por Panamá

Se informó que la Canciller estará participando de los eventos, que se desarrollarán en Londres, durante los días viernes 5 y sábado de 6 mayo.

Agenda de coronación del rey Carlos III

El nuevo reinado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte dará inicio oficialmente este sábado, cuando Carlos III sea coronado en la Abadía de Westminster, en Londres. Un total de 2 mil personas han sido invitadas a la celebración, entre ellos miembros de casas reales, jefes de Estados, primeros ministros, mandatarios extranjeros y, por supuesto, la familia real británica.

Las festividades arrancan desde este viernes en el Palacio de Buckingham, donde se realizará una recepción para los invitados extranjeros, que se espera sea una velada discreta y también familiar, ya que asistirán varios miembros de los Windsor.

El sábado 6 de mayo, Inglaterra vivirá nuevamente la coronación de un rey, algo que no ocurre desde 1953 cuando Isabel II fue coronada.

La Abadía de Westminster y el Palacio de Buckingham concentrarán toda la atención. Con la llegada de los invitados, luego el desfile de Carlos III hacia su coronación y luego de regreso al Palacio.

Nuevamente, ya en el Palacio de Buckingham ocurrirá uno de los momentos más esperados, cuando el nuevo rey del Reino Unido salude desde el balcón.

La celebración continuará el domingo con el The Big Lunch, un gran almuerzo en todo el país. Se dispondrán mesas en calles, parques y lugares comunitarios. En la noche, se espera un gran concierto en el Castillo de Windsor que contará con la participación de Katy Perry, Take That, Andrea Bocelli.

El lunes 8 de mayo será el último día de fiesta. Se realizará el The Big Help Out, que busca concienciar sobre el impacto positivo del voluntariado. Miles de organizaciones aprovecharán para divulgar sus causas.