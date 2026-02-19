Panamá Entretenimiento -  19 de febrero de 2026 - 09:56

¿Cuándo juega la Lotto y Pega 3? Horarios de los sorteos de la Lotería Nacional de Panamá

La Lotería Nacional de Panamá está preparada para un nuevo sorteo de los juegos Lotto y Pega 3 durante esta semana.

¿Cuándo juega la Lotto y Pega 3?

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¿Estás listo para ganar? La Lotería Nacional de Panamá anuncia que realizará el sorteo correspondiente al martes 17 de la Lotto y Pega 3, este jueves 19 de febrero del 2026. Con estos juegos electrónicos tendrás más oportunidades de ganar mucho chen chen.

¿Cuándo y a qué hora se realizará el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de la Lotto y Pega 3 se realizará este jueves 19 de febrero del 2026 a partir de las 8:00 pm.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de La Lotto y Pega 3?

image

El sorteo de La Lotto y Pega 3, puedes ver a través de RPC a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go

¿Cómo jugar y ganar en La Lotto y Pega3?

Para ganar en estos nuevos juegos de la Lotería Nacional de Panamá es super fácil, mira aquí cómo ganas en La Lotto y Pega 3.

