Ed Sheeran acabó 2vomitando sin control" tratando de impresionar a Taylor Swift

Aunque esa noticia ya trascendió en su momento, ahora el intérprete británico ha querido ofrecer el lado más amargo de su participación en el evento. Tras consumir nada menos que dos litros de ese calórico producto, el artista enfermó terriblemente y durante unas horas no podía parar de vomitar, especialmente porque no estaba acostumbrado a la ingesta de tanto dulce. Por si eso no fuera suficiente, su excelente y contraproducente rendimiento en el concurso tenía además como objetivo dejar impresionada a la estrella estadounidense.



"Creo que antes de terminar el helado ya tenía escalofríos y sabía que estaba jod***. Llevaba un litro y medio de helado, con esos ositos de gominola que le echan por encima, pero tenía encima la presión de tener que impresionar a Taylor y a todos los niños que estaban de público", ha bromeado el astro de la música en conversación con el podcast "Off Menu", en el que también ha querido subrayar las notables diferencias que existen entre los estadounidenses y los británicos en lo que a sus hábitos alimenticios se refiere.



"Yo solía ser un hombre de pizza y patatas fritas, eso era todo. Pero cuando empecé a recorrer el mundo, no dudé en experimentar con la cultura de todos los países que visitaba. Se me decía eso de 'esto es lo nuestro y nos encanta', así que opté por probar. El problema es que a mí no me gusta desperdiciar la comida y eso es muy difícil de cumplir en América, porque el tamaño de las porciones es enorme. Solía acabármelo todo, pero al final acabé engordando mucho. Ahora cuando vuelvo, pido la mitad o un cuarto de la ración normal", ha explicado.

