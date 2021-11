Ed Sheeran: "Muchos de mis compañeros quieren verme fracasar"

"En términos de gente que realmente me apoya y quiere que gane... Sé de muchos artistas que, cuando me ven ganar, se burlan y verdaderamente quieren verme fracasar. Nunca me lo dicen directamente, pero lo sé. Me junto con mucha gente y escucho cosas", ha asegurado así de tajante el cantautor británico a su paso por el podcast "Halfcast".



Entre los escasos músicos de su país con los que mantiene una relación amistosa, Ed Sheeran se ha referido directamente a los raperos Stormy y Dave y al legendario Elton John, quien se ha destacado en los últimos tiempos como uno de sus grandes apoyos y, además, como el principal responsable de que el joven intérprete haya abrazado estilismos más coloridos y vistosos para sus apariciones públicas.



De la misma forma, el astro de la música ha revelado que sus canciones y su imagen pública siempre han sido muy bien recibidos por la comunidad negra del Reino Unido: "Me siento muy aceptado, creo que es la única comunidad musical que me respalda. Siento que en mi propia 'sección', a la que se supone que pertenezco, no gusto y ni siquiera se molestan en evaluar mi música. Dice bastante que solo Stormy y Dave, pero también Elton John y el productor Fraser T Smith, me manden emails para decirme que les gusta mi álbum, no lo hacen otros compañeros", ha explicado con cierta resignación.

