Ed Sheeran superó su tartamudez gracias a Eminem

"Al aprenderme ese disco de memoria, rapeando una y otra vez los versos, se me curó la tartamudez", ha asegurado Sheeran en su entrevista de la emisora Sirius XM.

Eminem - River ft. Ed Sheeran

El intérprete puede presumir de haber colaborado con su ídolo en tres canciones y de haberle acompañado dos veces sobre el escenario. El año pasado, Sheeran y Eminem interpretaron juntos el éxito 'Stan' cuando el rapero ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

"Me siento identificado con Eminem, porque también es una persona que tiende a recluirse. No conoce o ve a tanta gente. Sigue viviendo en su ciudad de siempre y tiene su propio ecosistema para protegerse", ha señalado.

image.png

El cantautor Ed Sheeran no ha dejado de hacer referencias a su pasado en sus últimas entrevistas, ligadas a la promoción de su nuevo disco, 'Subtract', y también a las acusaciones de plagio que le llevaron recientemente a juicio en Nueva York.

El artista inglés fue finalmente absuelto, una vez demostradas que las similitudes entre su canción 'Thinking Out Loud' y el clásico 'Let's Get It On', del fallecido Marvin Gaye, eran simplemente casuales.

Ed Sheeran: ¿Qué consideró el jurado para ser absuelto de plagio?

En esas sinceras charlas, el intérprete recordó que siempre ha sido una persona discreta e introvertida, sobre todo durante su niñez y adolescencia, además de atribuir su éxito al trabajo duro y no precisamente a sus destrezas innatas.

Eminem ft Ed Sheeran - Stan (Live at Rock & Roll Hall of Fame 2022 Induction) 4K, Pro Multicam

"Tenía un talento muy limitado cuando era un niño. Lo único que podía hacer era trabajar más que el resto. De hecho, hacía shows con gente que era diez veces mejor que yo", reconocía hace unas semanas en conversación con la cadena CBS.

FUENTE: RSS