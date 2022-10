El Mechi más romántico que nunca, lanza nuevo tema

No ha pasado ni medio día del estreno del tema y ya su fanaticada le dio su aprobación con comentarios muy favorecedores:

Muy buen sonido musical. Esta bien bailable.

Excelente producción muy buena letra y música The Mechi is back empoderandose

Esto es lo q se quiere buen acordeón, buen cantante, buena composición y buenos arreglos musicales

Estos y más son los comentarios que le hicieron al Mechi Blanco sobre su nuevo tema, el cual enfatizaron que el Mechi está más fuerte que nunca en la música.

Aquí te dejamos el nuevo tema del gran Ulpiano Vergara y su conjunto Los Nuevos Distinguidos ¡Pieza pa' buena!