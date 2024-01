Fallece James Kottak, ex baterista de Scorpions, a los 61 años

La noticia de la muerte del legendario músico fue confirmada por su hija, Tobi, y según lo reportado por el medio estadounidense TMZ, hasta ahora se desconocen la causa de su muerte.

James Kottak, fue reconocido por haber formado parte de la legendaria banda de rock alemán "Scorpions" desde 1996, convirtiéndose en el miembro más longevo del grupo musical hasta su salida en 2016, cuando fue despedido por tener problemas de alcoholismo.

Padecía problemas con el alcohol

Su problema con el alcoholismo fue algo que lo acompañó en gran parte de su carrera musical, ya que en octubre de 2022 el artista confirmó que no había podido dejarlo del todo y que se encontraba trabajando en ello.

“He tenido algunos problemas con el alcohol a lo largo de los años. Pero lo que la gente no sabe es todos los años que estuve sobrio: de 2008 a 2011, por ejemplo, y un año suelto aquí y otro allá (…) también cuando criábamos a nuestros hijos estuve mucho tiempo sin beber… Cuando he bebido, no significa que me iba cayendo borracho por todos lados o que siempre fuera por la casa con una botella en la mano”, declaró el artista en una entrevista con el medio Tulsa Music Stream.