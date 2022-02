¿Farruko deja de cantar para predicar? ¿Qué pasará con K4G?

"He logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente; tuve la canción número uno del año pasado gracias a Dios y le traje mucha alegría, gracias a ustedes, pero le le digo algo, yo por las noches lloraba, me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, mis hijos no podían verme, yo no podía ver a mis hijos; destruí mi primera familia, le hice daño a otra muchacha que me quiso y aceptó tal y como yo era; y hoy en día no sé a veces como poder tener a mis hijos junto a la vez" fue parte de lo que predicó Farruko en su concierto.

Pero también se refirió al tema "Pepas": "Siendo un tipo que me creía mi propia mentira, que porque mi canción estaba número uno; yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo, invitaciones que le decía a la gente, empepate, toma una pastilla para que seas feliz, vivir y vive la vida loca; tu sabes que, yo no me siento orgulloso de eso; sabrá Dios cuántos de sus hijos le hice daño".

Reacción

Luego de lo ocurrido, Farruko hizo unas publicaciones respecto a lo que pasó, donde inclusive decía que devolvería el dinero a los fanáticos que le reclamaron que querían ver a Farruko y no a Carlos (Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre real del boricua).

"Farru y Carly dos tipos tan distintos que los une la sangre y la misericordia de Cristo en un mismo cuerpo y en un mismo corazón dos tipos que Dios los ama con sus defectos y virtudes dos tipos q han tenido q aprender a vivir uno con el otro aun q se lastimen de parte y parte se necesitan una del otro por que Dios es un Dios de orden y un ser Justo me permitió lo malo y lo bueno y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizás tiene muchas dudas en la vida".

"Lamento verdad los q van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso los q vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos así solo vaya 1 ahí estaré y los amare igual vayan o no vayan!! Están a Tiempo para q no gasten su dinero ni tiempo en vida eterna y armonía los amo El culto hoy es en Fortmyers Nadie está obligado hay más artistas q usted puede seguir y ir a ver solo estoy cumpliendo mis compromisos por q soy de palabra y debo un respeto a mis fans y Dios es un Dios de orden y la plataforma q me quede la voy a utilizar para llevar el mensaje los amo".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZ7aoaJFjrq%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by 167 (@farruko)