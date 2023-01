Gisele Bündchen regresa a modelar tras su divorcio con Tom Brady

Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Bien lo dijo Shakira y aquí un claro ejemplo, el matrimonio del jugador profesional de fútbol americano, Tom Brady y la modelo Gisele Bündchen llegó a su fin en el 2022 de manera amistosa por ambas partes.

Y por ahí mismo, el jugador anunció que volvería al campo, pero la ex esposa y madre de sus hijos no se quedó en casa llorando, compró una mansión en Miami Beach justo con vista casi directa a la mansión de su ex esposo y, ha sorprendido al regresar a modelar como imagen de la nueva campaña de Louis Vuitton. Las bolsas de la marca francesa fueron diseñadas con la colaboración de Yayoi Kusama.