Henry Cavill quiere ver una película basada en "Red Dead Redemption 2"

Por si no fuera suficiente con el éxito que está cosechando la serie de televisión " The Witcher ", basada en una serie de videojuegos homónimos que, a su vez, están inspirados en una famosa saga literaria, el actor Henry Cavill , quien protagoniza esta trama de Netflix, ha revelado ahora que le encantaría poder ver una película que relate las aventuras contenidas en el videojuego " Red Dead Redemption 2 ".



"Me costaría elegir uno solo, porque hay juegos buenísimos por ahí. Hace poco empecé a jugar a "Red Dead Redemption 2" y sé que he llegado un poco tarde a la fiesta, pero me está encantando. Creo que este es un buen ejemplo de un juego que sería muy divertido convertir en película", ha explicado el astro de Hollywood en su entrevista al portal de noticias del mundo del videojuego.

FUENTE: RSS