¡Increíble! Shakira pierde gran cantidad de seguidores tras su última publicación

"¡Espero que todos hayan tenido un gran mes del orgullo! Siempre apoyando la igualdad, la libertad de amar y la amistad", escribió la cantante en su publicación, acompañada de una foto muy natural con una gran sonrisa en su rostro.

Embed - Shakira on Instagram: "Hope everyone had the best pride month! Forever supporting equality, freedom to love and friendship! "