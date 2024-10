¡Increíble! Shakira sorprende a Lele Pons con este inesperado regalo

Sin duda, Lele Pons es la celebridad que más aparece en las promociones del nuevo tema de Shakira, lo que ha generado gran expectativa y emoción en las redes sociales. Por esta razón, la barranquillera decidió agradecerle de una manera especial.

La intérprete de "Tortura" sorprendió a Lele Pons con un lujoso regalo de la marca Dolce & Gabbana, una elegante mochila, un accesorio que, según reveló Shakira, fue sugerido por Anitta.

La emoción de Lele no se hizo esperar, y mostró su agradecimiento a la barranquillera, recibiendo grandes elogios en redes sociales por la hermosa amistad que parecen compartir. "Gracias por el regalo, nunca me lo quitaré", escribió en una publicación en sus redes sociales.

Embed - Lele Pons on Instagram: "One of the best nights! These two weeks have been so surreal working with you. Thank you @shakira for opening your heart and being the best role model! We love you! FIESTA DE SOLTERA (Thank you for the gift im never taking it off) Una de las mejores noches!! Estas dos semanas han sido tan surrealistas trabajando contigo. ¡Gracias @shakira por abrir tu corazón y ser el mejor modelo a seguir! ¡Te amamos! FIESTA DE SOLTERA (Gracias por el regalo, nunca me lo quitaré)"