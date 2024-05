Ivy Queen causa polémica al decir lo que piensa de Bad Bunny y Kendall Jenner

MIRA AQUÍ: ¡Siguen juntos! Bad Bunny y Kendall Jenner son captados saliendo de un restaurante

Ivy Queen dice lo que piensa sobre la relación de Bad Bunny y Kendall Jenner

Tremenda polémica ha formado la Caballota, luego de que dijera en el Festival Fuego Fuego Montrel en Canada lo que piensa sobre la relación de estas dos celebridades.

"No me digas que él es tuyo, Gabriela no está aquí y la Jenner no tiene sazón que debería tener la pareja de una superestrella del perreo", expresó Ivy Queen.

Cuando decía Gabriela, hace referencia a Gabriela Berlingeri, la diseñadora de joyas e influenciadora puertorriqueña con quien Bad Bunny tuvo una relación entre 2017 y 2022, y con quien el cantante fue visto nuevamente en marzo pasado.