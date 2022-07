J Balvin comparte su emoción al escuchar a su hijo decir "Papá"

"Mi hijo acaba de decir 'papá', mi hijo me acaba de decir 'papá'. Pero no estoy, me mandaron un video", explicó Balvin en un video que subió a una de sus historias. "Se me va a explotar el corazón ¡qué chimba!".

El intérprete de In da Getto no pudo estar presente en este momento tan especial porque se encuentra en República Dominicana, donde ofreció un concierto con parte de su actual gira. Así que J Balvin sigue cosechando éxitos y ahora en la parte emocional con su bebé Río.