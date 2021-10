J Balvin se disculpas con mujeres y comunidad negra por el video de "Perra"

J Balvin inició diciendo: "Vengo a hablarles del video de "Perra", quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra, eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido: tolerancia, amor, integración y como también me ha gustado apoyar nuevos talentos, en este caso Tokischa (rapera de República Dominicana), una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres."