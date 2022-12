Jenna Ortega, la protagonista de Merlina que conquistó las redes.

image.png

Datos curiosos del detrás de cámara de Merlina

Algunos de las actuaciones que aportaron a el gran resultado de la serie, fue que Merlina no parpadeara en ninguna escena. Esto trajo a la vida a una Merlina más intimidante y fría, acto que Jenna Ortega hizo por su cuenta en el casting de prueba. En ese momento, Tim Burton notó que en ningún momento parpadeó y le pidió a la actriz que no parpadeara cuando interpretaba a Merlina, así que la joven no lo hizo más.

En un capítulo, Merlina hace un baile bastante peculiar, en esta escena Ortega reveló que tenía síntomas de Covid-19 lo que causó asombro en los fanáticos de la serie, ya que se puede ver como Jenna fluye tranquilamente con los pasos de baile como si nada pasara. La actriz comentó que justo en ese momento tenía mucha fatiga, hormigueo y dolores que ya la hacían sospechar del contagio. Sin embargo decidió continuar con la grabación, luego de esto fue hacerse una prueba y salio positiva del virus.

Jenna este año se convirtió en un icono más moderno y representativo de la familia Addams, algo que muchas otras protagonistas intentaron al caracterizar a Merlina en películas y adaptaciones. Se espera ver este próximo 2023 una nueva temporada con la participación de la joven actriz.