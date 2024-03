Jlo hace confesión de Marc Anthony a 12 años de estar separados

Se decía que decidieron divorciarse porque no paraban de discutir todos los días, y que lo hicieron por el bien de sus hijos.

Sin embargo, ahora que ha salido a la luz pública "The Greatest Love Story Never Told", en el que expone cómo fue el proceso para crear su película musical "This Is Me… Now".

La Diva del Bronx reveló que buscó al actor Anthony Ramos, para que grabara a su lado las escenas que se muestran en el clip de su canción "Rebound", y que la rechazó.

Anthony Ramos rechaza a Jlo por Marc Anthony

El actor Anthony Ramos decidió declinar su participación en Rebound debido a que él es amigo de Marc Anthony y en dicho tema hacen referencia a un romance de rebote y la artista de 54 años aparece discutiendo con su pareja ficticia, quien incluso la agrede.

Luego en el documental, la artista mostró el momento de su llamada con Ramos, al que le respondió tras su rechazo al papel: "No sabía que tú y Marc eran buenos amigos. No lo sabía. Pero eso es lindo."

Incluso, durante su conversación con el actor, López hizo una sorpresiva aclaración en cuanto al intérprete de "Valió la pena".

“Él es el padre de mis hijos, obviamente. Nunca voy a hacer nada que vaya a señalarlo realmente”, expresó tranquilamente.

Ahora bien, JLo explicó a Ramos que su filme era representativo a las muchas relaciones en las que ella ha estado y no de una en específico.