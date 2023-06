Julio Iglesias y sus mejores memes 2023

El cantante, compositor, músico, productor, exfutbolista, abogado y empresario español Julio Iglesias siempre ha estado en tendencia a través de las redes sociales cuando se hacen diversas creaciones de memes con relación a su nombre que justamente coincide con el nombre del mes del año Julio. También no todo es risa, por un momento el cantante por medio de su red social de Instagram hizo un comunicado de su estado de salud, para desmentir diversos rumores según habían surgido con respecto al tema. "Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad…" expresando Julio Iglesias. Reafirmó en sus comentarios que se encuentra muy bien con relación a los rumores y escribió "Para la gente que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación".