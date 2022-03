K4G y Faster opinan sobre lo que ocurre con el género urbano en Panamá

K4G señaló que apoya a cualquier panameño y que está con todos los crew; además dijo que no le interesa ser más que alguien, le importa que todos estén a la par y que si se tienen que hacer millonarios todos a la vez, mejor.

K4G le decía a Faster que tienen que dejar la semilla, para que los nuevos talentos en la música salgan, "nosotros tenemos la batuta para hacer que la cultura vaya cambiando, podemos hacerlo, todos deberíamos pensar en eso".

Recomendó a los talentos nuevos que le "metan", añadió que a veces quiere ayudar a todos pero tampoco se los puede poner tan fácil. Aclara que sin creerse mucho, hay niveles y no puede pretender mandarle beats o escribirle a alguien como Kanye West y ser ignorado, eso no significa que se menosprecie. Cuenta que tiene que trabajar para llegar a esos niveles. Revela que muchos pelaos le escriben teniendo tres o cuatro meses de haber empezado sus carreras, contando con algunas canciones, pretendiendo que quieren pedir su apoyo y que les grabe. K4G menciona que ya les apoya sacando de su tiempo para escucharles, darles un consejo, hacerle un comentario en sus redes.

Por su parte Faster, indicó que el talento no es lo que te coloca en una posición privilegiada, es la experiencia que ganas a través del tiempo. Destaca que los nuevos talentos tienen ahora las cosas más fácil. Que cuando buscan en su estudio el apoyo, él le muestra parte de su trabajo que no ha salido a la calle y estos chicos reciben un "baño de realidad". Faster asegura que si quiere trabajar con alguien, quiere que ese artista tenga una visión internacional, no solamente que busque pegarse en Panamá.

Carreras

Destacaron que tanto Sech como Boza, tuvieron que pasar por un proceso de cantar y no ser reconocidos, cantar "chakalería", tener altibajos, para unos años después, ser comerciales y "pegarse" en el exterior. K4G quiso dejar claro lo que ocurre con Chamaco, porque fue cuestionado por la oportunidad de trabajar con él. Señaló que Chamaco tiene únicamente dos años cantando y ya quiere que grabe con artistas importantes.

Faster considera que las personas tienden a realizar comparaciones entre los artistas panameños y los de otros países. Que en Panamá crecen con el estilo de la "chakalería", mientras en otros países ya vienen con el "chip" comercial. También mostró el ejemplo de cómo regar la música de forma orgánica por otros países; relata que naciones como República Dominicana, que tienen grandes colonias por New York y España, hacen más fácil que el género (en este caso el dembow dominicano) sea escuchado de forma masiva en otros lugares del mundo.

K4G dejó claro que no trabajará con los "pilares", porque tiene una visión para adelante, ya que las personas del pasado tuvieron su oportunidad y llevaron el género hasta un nivel y que ahora son ellos les toca llevar la "carreta".

Mundo artístico

Faster cree que falta culturizar al artista panameño de cómo es el negocio de la música y necesitan a alguien que los guíe para seguir el camino.

K4G dejó claro como funciona el mundo de un artista, cuenta que los exponentes del arte, en el caso de los cantantes, no pagan su ropa, ni las prendas, todo es alquilado o prestado. Menciona que los artistas deben cuidar su imagen e invertir en ella; pero en Panamá hay mucha crítica porque atacan a los artistas diciéndoles que esas no son sus pertenencias.