Karol G estrenará "Tropicoqueta: La Premier" este 7 de diciembre

El esperado especial “Tropicoqueta: La Premier”, de la artista colombiana Karol G , será estrenado este domingo 7 de diciembre a las 5:00 p.m., como parte de la nueva fase creativa y audiovisual asociada a su propuesta musical más reciente.

Karol G lanzará “Tropicoqueta: La Premier” y Panamá tendrá transmisión exclusiva

El lanzamiento del especial "Tropicoqueta: La Premier", de la cantante colombiana Karol G, se llevará a cabo a las 5:00 p.m. del próximo domingo 7 de diciembre y en Panamá será transmitido en exclusiva por @Telemetro. pic.twitter.com/p4ECQAF5Bt — Telemetro Reporta (@TReporta) December 2, 2025

En Panamá, el lanzamiento será transmitido en exclusiva, según confirmó la producción del evento, aunque el canal o plataforma asignada aún no ha sido divulgada oficialmente. Se espera que el anuncio se realice en las próximas horas para informar a los fanáticos locales de La Bichota.

El especial promete mostrar una faceta más íntima, visual y conceptual de la cantante, con elementos que destacan su estilo tropical, su esencia caribeña y una narrativa inspirada en la estética “Tropicoqueta”, que Karol G ha venido impulsando durante este año.

Los seguidores panameños ya han mostrado entusiasmo en redes sociales, donde se anticipa un alto nivel de audiencia debido al alcance regional de la artista y al interés por contenidos exclusivos.