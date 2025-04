Lista de películas y series sobre papas y el discreto proceso del cónclave.

El fallecimiento del Sumo Pontífice dará paso próximamente a uno de los eventos más discretos y, en cierto modo, misterioso, debido a la extrema reserva en la difusión de la información: el cónclave, proceso mediante el cual se elige al nuevo papa.

Por ello, te compartidos algunas películas y series que te permitirán comprender qué es el cónclave y cómo funciona el proceso de votación y selección del nuevo sucesor de Pedro.

Embed - CONCLAVE - Official Trailer [HD] - Only In Theaters October 25