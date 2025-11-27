Eddy Lover tras recuperar su libertad en Bolivia: "Allá arriba hay un Dios que todo lo ve"

El cantante panameño Eddy Lover aseguró que “nunca había vivido una situación similar”, luego del incidente con una productora en Bolivia que llevó a que fuera detenido la madrugada del pasado domingo en Santa Cruz, al oriente del país.

Eddy Lover queda en libertad tras detención en Bolivia

El cantante panameño Eddy Lover dijo nunca haber vivido una situación igual, tras un incidente con un productora de Bolivia, que lo llevó a quedar detenido.

De acuerdo con las autoridades bolivianas, el artista fue aprehendido tras la denuncia de organizadores y asistentes de un evento, quienes alegan que no se presentó al concierto para el cual había sido contratado. Según los reportes, Eddy Lover habría recibido $us 15,000 como parte del acuerdo, monto cuya devolución exigen mientras solicitan que se le dicte arraigo durante el proceso legal.

Tras una audiencia, la justicia boliviana otorgó libertad al cantautor panameño mientras continúan las investigaciones sobre el contrato, el pago realizado y las condiciones del evento en cuestión. Eddy Lover, por su parte, ha reiterado que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y defender su reputación profesional.

Hasta el momento, no se ha divulgado información oficial adicional sobre las medidas que podrían aplicarse mientras avanzan los trámites legales entre ambas partes.