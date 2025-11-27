Bolivio Entretenimiento -  27 de noviembre de 2025 - 08:01

Eddy Lover queda en libertad tras detención en Bolivia por supuesto incumplimiento de concierto

La justicia de Bolivia liberó a Eddy Lover tras su detención por no presentarse a un concierto en Santa Cruz; afectados piden arraigo y devolución de $15.000

Eddy Lover queda en libertad tras detención en Bolivia

Eddy Lover queda en libertad tras detención en Bolivia

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La justicia boliviana otorgó libertad al cantautor panameño Eddy Lover, quien había sido detenido la madrugada del pasado domingo por presuntamente incumplir una presentación musical en Santa Cruz, al oriente de Bolivia.

El artista fue aprehendido luego de que organizadores y asistentes denunciaran que no se presentó al concierto para el cual había sido contratado. Según los afectados, Eddy Lover habría recibido $us 15.000, suma que exigen que sea devuelta, además de solicitar que se le dicte arraigo mientras continúan los trámites legales.

Exigen medidas y devolución del dinero a Eddy Lover

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrujulaNoticias/status/1993009189434913150?s=20&partner=&hide_thread=false

Los denunciantes aseguran que el cantante “extorsionó” al público al no cumplir con el espectáculo pactado, por lo que piden que la justicia boliviana mantenga medidas que garanticen el proceso y el reembolso del dinero pagado por su presentación.

Tras la audiencia, las autoridades determinaron concederle libertad, mientras avanzan las investigaciones y se evalúan las reclamaciones económicas presentadas por los afectados.

Hasta el momento, ni el artista ni su equipo han ofrecido declaraciones públicas sobre la situación.

Embed - La justicia determinó libertad para el cantautor panameño Eddy Lover, tras haber sido detenido la madrugada del pasado domingo por no presentarse en un concierto en #SantaCruz. Las personas afectadas exigen que se dicte arraigo para el artista y que devuelva los $us 15.000 que ‘extorsionó’ a su público en el oriente del país. . . #SiempreBolivia #Seguridad | Bolivia Tv Oficial

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidenta Claudia Sheinbaum exige claridad: ¿fiscalía mexicana investiga a Raúl Rocha?

VIDEO | Sorteo miercolito Lotería Nacional de Panamá del 27 de noviembre de 2025

Stranger Things 5 se estrena hoy en Panamá: hora y qué esperar de la última temporada

Recomendadas

Más Noticias