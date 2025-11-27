Eddy Lover queda en libertad tras detención en Bolivia por supuesto incumplimiento de concierto

La justicia boliviana otorgó libertad al cantautor panameño Eddy Lover , quien había sido detenido la madrugada del pasado domingo por presuntamente incumplir una presentación musical en Santa Cruz, al oriente de Bolivia.

El artista fue aprehendido luego de que organizadores y asistentes denunciaran que no se presentó al concierto para el cual había sido contratado. Según los afectados, Eddy Lover habría recibido $us 15.000, suma que exigen que sea devuelta, además de solicitar que se le dicte arraigo mientras continúan los trámites legales.

Exigen medidas y devolución del dinero a Eddy Lover

El director departamental de la FELCC de La Paz, Gabriel Neme, dio detalles sobre la detención del cantante panameño, Eddy Lover, debido a que, aparentemente, pedía más dinero para cumplir un contrato en Santa Cruz. Brújula Digital pic.twitter.com/uV9vOOiull — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) November 24, 2025

Los denunciantes aseguran que el cantante “extorsionó” al público al no cumplir con el espectáculo pactado, por lo que piden que la justicia boliviana mantenga medidas que garanticen el proceso y el reembolso del dinero pagado por su presentación.

Tras la audiencia, las autoridades determinaron concederle libertad, mientras avanzan las investigaciones y se evalúan las reclamaciones económicas presentadas por los afectados.

Hasta el momento, ni el artista ni su equipo han ofrecido declaraciones públicas sobre la situación.