Así es, una recopilación de sus más de 20 años de carrera artístíca podrán ser escuchados en SiriusXM y el nombre de la radio es Muevense Radio.

El propio salsero ha afirmado que en esta nueva app podrás escuchar y bailar. "Estoy muy feliz de anunciar que tenemos Muevense Radio", expresó.

Embed - SiriusXM on Instagram: "¡MUEVENSE! @marcanthony’s channel is your new place to dance and vibe Listen at the link in bio!"